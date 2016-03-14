Новак: Иран тормозит реализацию контрактов с Россией

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Иран тормозит реализацию контрактов с Россией по строительству ТЭС в Бендер-Аббасе и электрификацию железной дороги на участке Гармсар-Инче-Борун, выдвигая новые условия по ценам".

Как сообщает Report со ссылкой на "Нефть России", об этом заявил сегодня министр энергетики России и сопредседатель Межправительственной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак в ходе встречи с сопредседателем с иранской стороны и министром информационно-коммуникационных технологий Ирана Махмудом Ваези.

"Проекты необходимо финализировать, а не выдвигать новые условия, так как это тормозит их реализацию. А ценообразование соответствует мировому уровню", - подчеркнул российский министр, отвечая на замечание Ваези.

В ходе сегодняшних переговоров Ваези высказал мнение, что ранее предложенная по контрактам цена должна быть приведена в соответствие с общемировыми ценами после отмены международных санкций.