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    Новак: Эра углеводородов продлится ближайшие десятилетия

    Газ останется основным видом топлива

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ ожидает, что эра углеводородов продлится ближайшие десятилетия.

    Как передает Report, об этом заявил глава министерства Александр Новак в ходе конференции CeraWeek.

    «Эра углеводородов в ближайшие десятелетия сохранится несмотря на НТП (научно-технический прогресс – ред.) и ВИЭ», -сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.

    Министр добавил, что газ останется основным видом топлива в ближайшее время и займет еще большую нишу в мировом энергобалансе.

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