Новак: Добыча нефти и конденсата в России в 2023 году снизится на 3,7%

Россия прогнозирует снижение добычи нефти и конденсата в 2023 году до 515 млн тонн с 535 млн годом ранее.

Россия прогнозирует снижение добычи нефти и конденсата в 2023 году до 515 млн тонн с 535 млн годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ).

"Общая добыча, которую мы прогнозируем, - это 515 млн тонн. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас было 535 млн, то есть минус 20 миллионов тонн", - сказал он. Таким образом, добыча нефти и конденсата в РФ в текущем году может снизиться на 3,7%.

Новак не уточнил, наблюдается ли в настоящее время снижение добычи конденсата из-за падения добычи природного газа. "У нас налоги берутся одинаково, с этой точки зрения нет разницы", - добавил вице-премьер.

Как сообщал Новак в начале года, добыча нефти и конденсата в России в 2022 году выросла на 2% и составила 535 млн тонн, экспорт нефти увеличился на 7,6% и достиг 242 млн тонн.

На динамику добычи нефти в РФ влияет перенастройка поставок в связи с нефтяными санкциями стран Запада. Ограничения вступили в силу с 5 декабря 2022 года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Также РФ с марта до конца 2023 года добровольно сокращает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.