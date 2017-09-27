Новак: Действие соглашения ОПЕК+ может быть прекращено летом

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Пока слишком рано говорить о том, придет ли рынок в состояние баланса к 1 апреля 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, министр энергетики России Александр Новак прокомментировал дальнейшие перспективы нефтяного рынка и соглашения ОПЕК+.

Действие соглашения ОПЕК+ должно быть прекращено во время растущего спроса, например, летом 2018 года. Если спрос на нефть вырастет, все страны-участницы соглашения смогут постепенно из него выйти.

Отметим, что соглашение действительно до 1 апреля 2018 года.