Новак: Цены на нефть до 2035 года будут находиться на уровне 100 долларов

Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Отвечая на вопрос, какой можно дать прогноз по цене нефти к 2035 году, Новак ответил: "Это невозможно спрогнозировать на несколько месяцев вперед, а вы предлагаете на 10 лет вперед спрогнозировать".

"Сейчас мы живем в 2023 году, они практически близко к этому. Были 95 сейчас, между 85 и 90, да. То есть я думаю, что если пролонгировать так, с точки зрения математики, то плюс-минус 100 долларов так и должно быть", - продолжил вице-премьер.