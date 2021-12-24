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Новак: Цены на газ в 2022 году могут сохраниться на высоком уровне

Новак: Цены на газ в 2022 году могут сохраниться на высоком уровне Мировые цены на природный газ в 2022 году могут сохраниться на высоких уровнях.
Энергетика
24 декабря 2021 г. 10:45
Новак: Цены на газ в 2022 году могут сохраниться на высоком уровне

Мировые цены на природный газ в 2022 году могут сохраниться на высоких уровнях.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях", - сказал он.

По его словам, Россия всегда выступала за долгосрочные контракты на газ: "Когда импорт в Европе составляет порядка 250-300 млрд кубометров газа, то необходимо понимать, откуда он будет, и рассчитывать, на мой взгляд, в первую очередь на долгосрочный контракт".

Глобальный рынок газа в этом году столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах. На этом фоне цена газа на нидерландском хабе TTF осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в 1 000 долларов США за тыс. кубометров, а в декабре - и 2 000 долларов.

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