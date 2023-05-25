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Новак: Цена нефти на Brent может превысить 80 долларов по итогам года

Новак: Цена нефти на Brent может превысить 80 долларов по итогам года Цена нефти Brent по итогам года может чуть превысить 80 долларов за баррель благодаря росту спроса летом и сокращению добычи ОПЕК+.
Энергетика
25 мая 2023 г. 09:56
Новак: Цена нефти на Brent может превысить 80 долларов по итогам года

Цена нефти Brent по итогам года может чуть превысить 80 долларов за баррель благодаря росту спроса летом и сокращению добычи ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью "Известиям".

"Я думаю, что цена будет чуть выше, чем 80 долларов за баррель и, надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти. Потому, что в летний период больше потребления у транспорта, перевозок и авиационного сообщения, потребления у сельского хозяйства. Должно повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят многие страны", - сказал он.

Новак отметил, что нынешние цены в 75-76 долларов объясняются оценкой рынком макроэкономической ситуации в мире. "Сегодня примерно 75-76 долларов. Почему она ниже средней за этот период? Потому, что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков: США - сегодня там по-моему выше 5%, Европы - 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление - а это риски более низкого спроса", - сказал он.

Касаясь заседания ОПЕК+, которое пройдет 4 июня, он сказал, что это будет первая за полгода очная встреча, и не ожидается принятия каких-то новых шагов.

"Если брать общую совокупность сокращений России, Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и других стран, дополнительно будет в мае сокращено 1,6 млн баррелей в сутки. Наша задача сейчас - мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", - заключил он.

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Версия на английском языке Novak: Brent oil price may exceed $80 by end of year

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