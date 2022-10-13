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Новак: Цена на нефть в мире в 2023 году составит около $100 или чуть меньше

Новак: Цена на нефть в мире в 2023 году составит около $100 или чуть меньше Цена на нефть в мире в 2023 году составит около 100 долларов за баррель или чуть меньше.
Энергетика
13 октября 2022 г. 15:21
Новак: Цена на нефть в мире в 2023 году составит около $100 или чуть меньше

Цена на нефть в мире в 2023 году составит около 100 долларов за баррель или чуть меньше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Что касается цены, я честно могу сказать, впервые нахожусь в ситуации, когда трудно прогнозировать какие-то цены. На сегодняшний день мы находимся в таком периоде неопределенности. Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечить балансировку спроса и предложения, и это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность. В текущей ситуации, наверно, в следующем году мы увидим, если все-таки прогнозировать, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем", - сказал он.

Сегодня утром цены декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,09%.

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