Новак: Цена на нефть в мире в 2023 году составит около $100 или чуть меньше

Новак: Цена на нефть в мире в 2023 году составит около $100 или чуть меньше

Цена на нефть в мире в 2023 году составит около 100 долларов за баррель или чуть меньше.

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