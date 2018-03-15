Норвежская Statoil сменит название

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Норвежская нефтегазовая группа Statoil планирует сменить название на Equinor.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", с предложением о переименовании выступил совет директоров компании.

Предложение о смене названия будет представлено акционерам на годовом собрании 15 мая. Правительство Норвегии, крупнейший акционер Statoil, поддерживает инициативу и будет голосовать за нее, отмечает компания.

Авторы идеи рассчитывают, что смена названия "поддержит стратегию и развитие компании в качестве крупного энергетического игрока". Название Equinor сформировано путем объединения частей equi, что созвучно словам equal (равный), equality (равенство) и equilibrium (равновесие), и nor, что напоминает о норвежском происхождении нефтегазовой группы.

Statoil является активным участником нефтегазового сектора Азербайджана.