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    Норвежская Statoil сменит название

    Правительство Норвегии поддерживает инициативу

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Норвежская нефтегазовая группа Statoil планирует сменить название на Equinor.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", с предложением о переименовании выступил совет директоров компании.

    Предложение о смене названия будет представлено акционерам на годовом собрании 15 мая. Правительство Норвегии, крупнейший акционер Statoil, поддерживает инициативу и будет голосовать за нее, отмечает компания.

    Авторы идеи рассчитывают, что смена названия "поддержит стратегию и развитие компании в качестве крупного энергетического игрока". Название Equinor сформировано путем объединения частей equi, что созвучно словам equal (равный), equality (равенство) и equilibrium (равновесие), и nor, что напоминает о норвежском происхождении нефтегазовой группы.

    Statoil является активным участником нефтегазового сектора Азербайджана.

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