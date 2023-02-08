Норвежская Equinor стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, получив рекордную прибыль

Норвежская нефтегазовая компания Equinor получила рекордную скорректированную операционную прибыль в размере 74,9 млрд долларов за 2022 год, что более чем вдвое превышает предыдущий максимум, поскольку цены на газ резко выросли, сообщает Report cо ссылкой

Норвежская нефтегазовая компания Equinor получила рекордную скорректированную операционную прибыль в размере 74,9 млрд долларов за 2022 год, что более чем вдвое превышает предыдущий максимум, поскольку цены на газ резко выросли, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Чистая прибыль за год составила 28,7 млрд долларов по сравнению с 8,6 млрд долларов годом ранее. Компания присоединилась к крупнейшим мировым нефтегазовым компаниям, таким как ExxonMobil, Shell и BP, сообщив о рекордных финансовых результатах.

Компания с контрольным пакетом акций у государства в прошлом году стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу.

Однако в новом году цены на газ упали, а акции Equinor, зарегистрированные в Осло, упали на 9% с начала года.

Общая добыча нефти и газа Equinor упала на 2% до 2,04 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2022 году, но, как ожидается, вырастет на 3% в 2023 году, сообщила компания.

Добыча газа на норвежских месторождениях выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, поскольку компания сосредоточилась на замещении утраченных поставок из России в Европу, а добыча нефти снизилась на 6%.

Предыдущий рекорд прибыли Equinor составил 36,2 млрд долларов в 2008 году, когда цена на нефть в Северном море поднялась до рекордно высокого уровня.