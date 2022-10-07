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Норвежская Equinor проверит подводный газопровод Europipe II

Норвежская Equinor проверит подводный газопровод Europipe II Норвежская компания Equinor проверит подводный газопровод Europipe II, идущий в Германию, после происшествия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Энергетика
7 октября 2022 г. 14:06
Норвежская Equinor проверит подводный газопровод Europipe II

Норвежская компания Equinor проверит подводный газопровод Europipe II, идущий в Германию, после происшествия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные сервиса отслеживания судов Refinitiv.

По информации агентства, Норвегия направила специальное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, к газопроводу Europipe II. Газопровод проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии.

"Норвегия направила специализированное судно для инспекции подводного газопровода в Германию из соображений безопасности после предполагаемой диверсии в прошлом месяце на двух газопроводах "Северный поток" между Россией и Германией", - сообщает агентство.

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