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Норвежская Equinor открыла новые запасы нефти в Баренцевом море

Норвежская Equinor открыла новые запасы нефти в Баренцевом море Норвежская компания Equinor обнаружила новые запасы нефти на месторождении Йохан Кастберг в Баренцевом море
Энергетика
30 июня 2025 г. 11:03
Норвежская Equinor открыла новые запасы нефти в Баренцевом море

Норвежская компания Equinor обнаружила новые запасы нефти на месторождении Йохан Кастберг в Баренцевом море

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальное заявление Equinor.

Открытие было сделано по результатам бурения разведочной скважины 7720/7-DD-1H на глубине воды 345 метров, по предварительным оценкам его запасы могут составить 9-15 млн баррелей нефти. Скважина была пробурена буровой установкой Transocean Enabler.

“Базовый объем запасов Йохан Кастберг изначально оценивался в 450–650 млн баррелей, и наша цель - нарастить запасы еще на 250–550 млн баррелей. Для этого мы планируем пробурить шесть новых разведочных скважин и продолжать активную разведку. Параллельно будет разрабатываться участок Исфлак (Isflak), запуск которого запланирован на 2028 год”, - отметила старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере Грете Биргитте Хааланд (Grete Birgitte Haaland).

По данным компании , Баренцево море - наименее изученная морская зона на норвежском континентальном шельфе. Ранее, 17 июня, добыча на месторождении Йохан Кастберг вышла на плато и теперь дает около 220 тыс. баррелей нефти в сутки.

В дальнейшем две буровые установки будут бурить как эксплуатационные скважины, так и новые разведочные скважины в районах вокруг Йохан Кастберг и Голлат.

Гюльнар Махмудова

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