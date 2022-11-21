Норвегия закупит для Украины газ на предстоящую зиму

Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которому королевство профинансирует закупку газа для Украины на зимний период на 2 млрд крон (более 190 млн евро).

Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которому королевство профинансирует закупку газа для Украины на зимний период на 2 млрд крон (более 190 млн евро).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

"Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, гарантирующее помощь Украине в закупке газа зимой на сумму 2 млрд норвежских крон. Норвежская поддержка предоставляется через ЕБРР", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы банка на Украине.

"Наша поддержка энергоснабжения имеет большое значение для Украины", - заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, слова которой приводятся в сообщении.

В июле премьер-министр Йонас Гар Стере объявил, что правительство Норвегии выделит Украине 10 млрд крон в 2022 и 2023 годах. Из этой суммы 2 млрд крон выделено на закупку газа.