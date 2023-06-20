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Норвегия в мае увеличила добычу углеводородов на 10,7%

Норвегия в мае увеличила добычу углеводородов на 10,7% Норвегия в мае увеличила добычу нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на 10,7% относительно того же месяца прошлого года – до 2,01 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
20 июня 2023 г. 15:12
Норвегия в мае увеличила добычу углеводородов на 10,7%

Норвегия в мае увеличила добычу нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на 10,7% относительно того же месяца прошлого года – до 2,01 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие данные приводит Норвежский нефтяной директорат (NPD).

В апреле, согласно уточненным данным, производство составляло 2,05 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно сократилось на 1,9%.

Продажи природного газа в мае составили 8,4 млрд кубометров, что на 1,8 млрд кубометров (на 16,7%) меньше, чем месяцем ранее. Это минимальный показатель по крайней мере с начала 2022 года.

Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,722 млн б/с, что на 1,8% меньше апрельского объема и на 8,3% больше производства в мае 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,75 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-мае, согласно предварительным расчетам, составил около 99 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 43 млн кубометров пришлось на нефть и 50,5 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,2 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.

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Версия на английском языке Norway increases hydrocarbon production by 10.7% in May

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