Норвегия в апреле увеличила добычу нефти почти на треть

Норвегия увеличила добычу нефти в апреле на 4,5% по сравнению с мартом до 1,78 миллиона баррелей в сутки, а по сравнению с апрелем прошлого года добыча выросла на 30,2% с 1,37 миллиона баррелей.

Как передает Report, об этом сообщил Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).



В целом Норвегия в апреле снизила добычу углеводородов — нефти, конденсата и ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) – по сравнению с мартом на 2,9% до 2,12 миллиона баррелей в сутки.





По сравнению с апрелем прошлого года добыча выросла на 23,2%. Среднесуточная добыча углеводородов в апреле составила 1,78 миллиона баррелей нефти, 308 тысяч баррелей природного газа и 26 тысяч баррелей конденсата.





Норвегия ранее выразила намерение присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти.





Напомним, что 12 апреля ОПЕК вместе с присоединившимися странами решили сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 мая в рамках сделки ОПЕК+. 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки.



Если все выполнят обещания, то сокращение добычи может достигнуть 15-20 миллионов баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+ в начале июня обсудят ситуацию на рынке и выполнение соглашения о сокращении добычи. Россия и Саудовская Аравия уверены в выполнении соглашения ОПЕК+.