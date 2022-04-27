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Норвегия увеличит добычу нефти и газа из-за ситуации на рынке углеводородов

Норвегия увеличит добычу нефти и газа из-за ситуации на рынке углеводородов Норвегия увеличит объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой с 27 апреля Россией поставок топлива в Болгарию и Польшу.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 13:55
Норвегия увеличит добычу нефти и газа из-за ситуации на рынке углеводородов

Норвегия увеличит объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой с 27 апреля Россией поставок топлива в Болгарию и Польшу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания NRK.no со ссылкой на министра финансов Норвегии Трюгве Слагсволля Ведума.

"Норвежские нефть и газ - это, безусловно, наш самый важный вклад в стабильность в Европе", - отметил глава Минфина. "Важно сохранять высокие темпы добычи нефти и газа в Норвегии", - добавил Ведум.

Норвегия - один из основных поставщиков ископаемого топлива в Европе. Нефтегазовая отрасль является главной статьей дохода в бюджете королевства. Объемы добычи природного газа в Северном море в состоянии обеспечить 16% потребностей европейского рынка в этом энергоносителе.

Добыча природного газа в Норвегии в марте составила 336,7 млн кубометров в сутки, снизившись на 11,6 млн кубометров (на 3,3%) по сравнению с февралем. Продажи же голубого топлива в марте достигли 10,4 млрд кубометров, что на 0,7 млрд кубометров (на 7,2%) выше показателя февраля 2022 года. При этом среднесуточная добыча нефти в марте текущего года составила в среднем 1,744 млн баррелей, что на 2,1% меньше показателя февраля 2022 года и на 1,8% - марта 2021 года.

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