О нас

Норвегия увеличила доход от энергоресурсов до 140 млрд долларов

Норвегия увеличила доход от энергоресурсов до 140 млрд долларов Норвегия увеличила доходы от продажи нефти и газа в 2022 году почти до 140 млрд долларов.
Энергетика
6 марта 2023 г. 15:46
Норвегия увеличила доход от энергоресурсов до 140 млрд долларов

Норвегия увеличила доходы от продажи нефти и газа в 2022 году почти до 140 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете статистического управления королевства.

"Это, безусловно, самый высокий показатель за всю историю статистических наблюдений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уровень доходов от продажи энергоресурсов превысил показатели 2021 года почти в три раза. За тот период доход государства от нефти и газа составит около 48 млрд долларов. Отмечается, что рекордной прибыли удалось достичь из-за крайне высоких цен на энергоресурсы, спровоцированных конфликтом в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Минэнерго Турции: Запланированный на март Стамбульский газовый саммит отменен
Минэнерго Турции: Запланированный на март Стамбульский газовый саммит отменен
6 марта 2023 г. 12:45
Bloomberg: В четвертом квартале ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель
Bloomberg: В четвертом квартале ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель
6 марта 2023 г. 09:38
Мировые цены на нефть снизились после прогнозов по динамике ВВП Китая
Мировые цены на нефть снизились после прогнозов по динамике ВВП Китая
6 марта 2023 г. 09:05
Глава Еврокомиссии заявила о преодолении зависимости от газа и нефти из России
Глава Еврокомиссии заявила о преодолении зависимости от газа и нефти из России
5 марта 2023 г. 23:57
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для рынков Азии и Европы
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для рынков Азии и Европы
5 марта 2023 г. 23:35
Газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановлено
Газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановлено
5 марта 2023 г. 15:58
Евросоюз преодолел зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Евросоюз преодолел зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
5 марта 2023 г. 11:15
Цена азербайджанской нефти превысила 87 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 87 долларов
4 марта 2023 г. 10:18
Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с 16 февраля
Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с 16 февраля
4 марта 2023 г. 03:48
СМИ: ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК
СМИ: ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК
4 марта 2023 г. 01:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi