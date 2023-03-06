Норвегия увеличила доход от энергоресурсов до 140 млрд долларов

Норвегия увеличила доходы от продажи нефти и газа в 2022 году почти до 140 млрд долларов.

Норвегия увеличила доходы от продажи нефти и газа в 2022 году почти до 140 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете статистического управления королевства.

"Это, безусловно, самый высокий показатель за всю историю статистических наблюдений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уровень доходов от продажи энергоресурсов превысил показатели 2021 года почти в три раза. За тот период доход государства от нефти и газа составит около 48 млрд долларов. Отмечается, что рекордной прибыли удалось достичь из-за крайне высоких цен на энергоресурсы, спровоцированных конфликтом в Украине.