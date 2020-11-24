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Норвегия увеличила добычу нефти и конденсата на 6%

Норвегия увеличила добычу нефти и конденсата на 6% Объем добычи нефти в Норвегии в октябре был на 6,6% меньше прогноза NPD и на 8,5% выше уровня сентября
Энергетика
24 ноября 2020 г. 13:36

Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в октябре, по предварительным данным, вырос на 106 тыс. баррелей в сутки (б/с), или на 6% по сравнению с уточненными данными за сентябрь.

Как передает Report со ссылкой на angi, в октябре добывалось 1,877 млн б/с.

Тем не менее, показатель оказался на 9% ниже прогноза Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, — NPD). Согласно итоговым данным за сентябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,771 млн б/с.

Объем добычи нефти в Норвегии в октябре составил 1,611 млн б/с, что на 6,6% меньше прогноза NPD и на 8,5% выше уровня сентября. Основные причины того, что добыча в октябре оказалась ниже прогнозной, — это забастовки и ремонтные работы на некоторых месторождениях. Отмечается, что показатели добычи нефти за отчетный месяц включают ее сокращение на 134 тыс. баррелей в день во второй половине 2020 года.

Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в Норвегии в октябре составил 253 тыс. б/с, а конденсата — 14 тыс. б/с. Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в октябре газа составил 287,9 млн кубометров в сутки, что оказалось на 13,2% ниже прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.

Как отмечалось ранее, в конце сентября-начале октября в Норвегии прошла забастовка работников нефтяной отрасли, которая привела к сокращению добычи на 25%. При этом экспорт норвежского природного газа упал на 35 млн кубометров в сутки.

Кроме того, в Норвегии резко сократились объемы разведочного бурения.

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