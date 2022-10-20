Норвегия снизила добычу нефти и газа в сентябре

Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в сентябре, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за август на 170 тыс. баррелей в сутки, или на 8,5%, составив 1,836 млн баррелей.

Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в сентябре, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за август на 170 тыс. баррелей в сутки, или на 8,5%, составив 1,836 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Согласно итоговым данным за август, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,006 млн баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель сентября оказался на 10,4% меньше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти в сентябре составил 1,642 млн баррелей в день, что на 9,6% ниже прогноза NPD и на 7,9% меньше уровня августа. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов составил в сентябре 170 тыс. баррелей в сутки, а конденсата - 19 тыс.

Объем добытого в Норвегии газа составил 303 млн кубометров в сутки, что на 6,5% ниже прогноза NPD и на 12,2% меньше по отношению к августу.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.