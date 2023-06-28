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Норвегия разрешила новые нефтегазовые проекты на континентальном шельфе

Норвегия разрешила новые нефтегазовые проекты на континентальном шельфе Власти Норвегии дали разрешение на реализацию 19 нефтегазовых проектов с инвестициями на более чем 18 млрд долларов на норвежском континентальном шельфе.
Энергетика
28 июня 2023 г. 12:48
Норвегия разрешила новые нефтегазовые проекты на континентальном шельфе

Власти Норвегии дали разрешение на реализацию 19 нефтегазовых проектов с инвестициями на более чем 18 млрд долларов на норвежском континентальном шельфе.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства королевства.

"Проекты включают в себя новые разработки, дальнейшую разработку существующих месторождений и инвестиции в проекты по повышению нефтеотдачи на существующих месторождениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это проекты, которые способствуют сохранению высокого и стабильного уровня добычи на норвежском континентальном шельфе, а также обеспечению занятости населения.

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