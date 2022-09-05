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Норвегия рассчитывает поставить рекордный объем газа в Европу в этом году

Норвегия рассчитывает поставить рекордный объем газа в Европу в этом году Норвегия поставит рекордные объемы газа в Европу в этом году и в ближайшие несколько лет.
Энергетика
5 сентября 2022 г. 14:50
Норвегия рассчитывает поставить рекордный объем газа в Европу в этом году

Норвегия поставит рекордные объемы газа в Европу в этом году и в ближайшие несколько лет.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters гендиректор норвежского газотранспортного оператора Gassco Фроде Леверсунд.

По данным Refinitiv Eikon, Норвегия в этом году стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав Россию. Согласно данным Gassco, поставки норвежского газа в этом году выросли на 4,97 млрд кубометров.

Леверсунд также сообщил, что в сентябре экспортные мощности Норвегии будут сокращены из-за плановых технических работ, однако газотранспортная система страны 1 октября "будет готова к началу зимы".

По его словам, поставки трубопроводного газа из Норвегии в Европу в 2022 году могут достичь рекордных 117 млрд против 113,2 млрд кубометров в прошлом году.

"При похожей продолжительности технических работ в ближайшие два-три года Норвегия сможет обеспечить устойчиво высокие объемы поставок", - добавил он.

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