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Норвегия продолжит добычу нефти и газа

Норвегия продолжит добычу нефти и газа В марте Норвегия снизила добычу жидких углеводородов на 9 тыс. баррелей в сутки, до 2,094 млн баррелей в сутки
Энергетика
14 июня 2021 г. 14:28
Норвегия продолжит добычу нефти и газа

Норвегия делает ставку на водород и энергию ветра в условиях энергетического перехода, однако страна продолжит добывать нефть и газ.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Reuters, об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

В заявлении подчеркивается, что Норвегия, будучи вторым крупнейшим производителем в Европе, продолжит регулярно проводить лицензионные раунды на разработку нефтяных и газовых месторождений.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые компании Норвегии скорректировали в сторону повышения свои инвестиционные планы на 2021 год. Если ранее предполагалось, что инвестиции составят 148,6 млрд крон, то теперь речь идет о 166,3 млрд крон (около 18,4 млрд долларов США).

В марте Норвегия снизила добычу жидких углеводородов на 9 тыс. баррелей в сутки, до 2,094 млн баррелей в сутки. При этом производство нефти составило 1,773 млн баррелей в сутки, широкой фракции легких углеводородов — 309 тыс. баррелей в сутки, конденсата — 12 тыс. баррелей в сутки. Объем добытого в Норвегии в марте природного газа составил 316,5 млн кубометров в сутки.

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Версия на азербайджанском языке Norveç neft və qaz hasilatını davam etdirəcək
Версия на английском языке Norway to keep up with oil, gas production

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