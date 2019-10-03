Норвегия продолжит добычу нефти в Арктике, несмотря на критику экологов

Несмотря на критику со стороны экологических и климатических активистов, разработка Норвегией нефтяных месторождений в Арктике будет продолжаться.

Как передает Report, об этом заявила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде, выступая на первом Арктическом форуме ЕС, организованном Еврокомиссией и Внешнеполитической службой ЕС совместно с МИД Швеции в городе Умео на севере королевства.

"Разработка нефти будет продолжаться вне зависимости от изменений, происходящих в регионе. Добыча нефти безопасными способами очень важна. Стандарты, которые мы устанавливаем, весьма высокие. Я надеюсь, что остальные страны также будут принимать во внимание меняющиеся экологические условия", - отметила она.

Она считает, что следует найти баланс между защитой и производством. «Дискуссии только об экономическом росте или об окружающей среде - это не то, что поведет этот регион вперед", - добавила министр.