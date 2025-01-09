Норвегия поставила в Европу рекордные объемы газа в 2024 году

Норвегия в 2024 году нарастила экспорт своего трубопроводного газа в Европу на 8%, до рекордных 117,6 млрд куб. м.

Норвегия в 2024 году нарастила экспорт своего трубопроводного газа в Европу на 8%, до рекордных 117,6 млрд куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении норвежского газотранспортного оператора Gassco.

"2024 год стал рекордным по экспорту норвежского газа через транспортную систему с норвежского континентального шельфа в Европу. Этот объем представляет собой значимый источник энергоснабжения для Европы, на который приходится 30% европейского импорта природного газа и примерно 9% общего энергопотребления. С норвежского континентального шельфа в Европу было транспортировано в общей сложности 117,6 млрд кубометров газа", - сказано в сообщении.

Наибольший рост поставок на 11% (или 6 млрд куб. м) пришелся на Великобританию.