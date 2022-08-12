Норвегия намерена нарастить экспорт газа в Евросоюз

Норвегия планирует увеличить экспорт природного газа в Европейский союз, подключив к сети прибрежные платформы для добычи углеводородов на континентальном шельфе.

Норвегия планирует увеличить экспорт природного газа в Европейский союз, подключив к сети прибрежные платформы для добычи углеводородов на континентальном шельфе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на представителей Ассоциации нефтегазовой отрасли королевства Offshore Norg.

Такой шаг Осло имеет большое значение для Европы, которая буквально кричит о помощи из-за нехватки голубого топлива", - заявил директор по климату и окружающей среде в Offshore Norge Бенедикт Солас. Он считает, что "Норвегия несет ответственность за обеспечение стабильных поставок энергоресурсов в Евросоюз".

Дополнительное сырье для экспорта будет получено "путем отключения тепловых электростанций", которые с помощью газовых турбин производят электроэнергию непосредственно на платформах. Вместо них добыча на шельфе будет осуществляться "с помощью поставляемого с материка по кабелям электричества", передает телекомпания.

По данным организации, благодаря реализации таких мер "рост экспорта газа в Европу составит от 28 до 31 ТВт·ч ежегодно, что соответствует 25% годового потребления самой Норвегии и 2,5% всех поставок в Евросоюз". Кроме того, королевство таким образом "снизит объем выбросов углекислого газа на 9%".

Стоимость проекта оценивается в 50 млрд норвежских крон (5,5 млрд долларов), из которых 40 млрд (4,4 млрд долларов) будет выделено государством, а остальное оплатит нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil).

Ранее сообщалось, что Норвегия увеличила объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой Россией поставок голубого топлива в ряд стран ЕС. Глава Минфина королевства Трюгве Слагсволль Ведум тогда заявил, что "нефть и газ - это, безусловно, самый важный вклад Норвегии в стабильность в Европе".