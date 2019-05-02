Минэнерго РФ огласило сроки нормализации качества нефти в направлении Беларуси

Реализация мер по нормализации качества российской нефти в направлении Беларуси идет по графику, в четверг чистая нефть поступила на территорию республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минэнерго России.

"С учетом данного факта, поступление кондиционной нефти на ОАО "Мозырский НПЗ", как и было запланировано, ожидается ориентировочно 4 мая, в то время как нормализация качественных характеристик нефти в порте Усть-Луга ожидается до 7 мая 2019 года", - говорится в заявлении министерства, распространенном в четверг.

Нормализация качественных показателей в магистральном нефтепроводе "Дружба" идет по графику, отметили в Минэнерго.

Ранее в четверг в пресс-службе концерна "Белнефтехим" сообщили, что, по информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая в 12:40 мск нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси.