Nord Stream остановится на 1,5-недельное техобслуживание

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Обе нитки морского газопровода "Северный поток" (Nord Stream) с 7:00 утра мск вторника останавливаются для проведения технического обслуживания, которое продлится до 7:00 утра 20 август, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"График работ заблаговременно согласован с партнерами Nord Stream и операторами подающего газопровода в России и принимающих газопроводов в Германии", - напоминает компания - оператор газопровода.

Остановка балтийской магистрали будет компенсироваться увеличением прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" и ужгородскому коридору украинской ГТС - это уже нашло отражение в увеличении оперативных номинаций на прокачку газа по этим магистралям. Также может быть временно приостановлена закачка "Газпромом" газа в подземные хранилища газа в Европе.

"Регулярное техобслуживание является важной частью долгосрочной стратегии компании Nord Stream по обеспечению целостности системы, гарантирующей безопасную и эффективную транспортировку 55 млрд куб. м газа в год в течение как минимум 50 лет. В ходе работ планируется проведение ежегодного обслуживания механических компонентов и тестирование программно-аппаратного обеспечения газопровода", - сообщили в Nord Stream.

После завершения технического обслуживания транспортировка газа европейским партнерам в номинированных поставщиком объемах будет возобновлена.