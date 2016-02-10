​Nobel Upstream приобрел долю в нефтегазовом месторождении Великобритании

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Независимая нефтедобывающая компания Nobel Upstream, зарегистрированная в Великобритании, подписала соглашение о приобретении 7,59% долевого участия в нефтегазовом месторождении "Маклюр" у компании Shell. Как сообщает Report со ссылкой на Nobel Upstream, сделка будет завершена после осуществления необходимых согласований.

"Сделка является частью стратегии Nobel Upstream, направленной на формирование сбалансированного портфеля добывающих активов, расположенных как в странах бывшего Советского Союза, так и в других нефтедобывающих регионах мира (британский сектор Северного моря, Западный Техас)", - сообщили в компании.

Генеральный директор Nobel Upstream Джереми Хак (Jeremy Huck) заявил, что это приобретение является идеальным решением для стратегии роста компании и важным дополнением к существующим активам в Азербайджане и Северной Америке: "Мы видим дальнейший потенциал в этом месторождении и считаем его одним из лучших в Северном море".

Отметим, что Nobel Upstream является частной независимой компанией, которая занимается разведкой и добычей нефти и природного газа. Компания Nobel Upstream зарегистрирована в 2014 году в Великобритании и имеет штаб-квартиру в Лондоне с техническими и коммерческими командами, базирующимися в Баку (Азербайджан) и Хьюстоне (Техас, США). Nobel Upstream имеет действующие проекты в Азербайджане и Северной Америке.

Месторождение "Маклюр", расположенное в британском секторе Северного моря, было разведано в 1991 году, его разработка началась в 2002 году. В настоящее время месторождение производит 8 тыс. баррелей нефти и 4,3 млн. куб. футов газа в сутки. Оператором является компания Maersk, которая владеет 38,19% акций. Кроме того, ведущие мировые компании по разведке и добыче TAQA и Apache владеют долями в размере 37,04 % и 17,18 % соответственно.