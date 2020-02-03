​Nobel Oil Services заключила первый контракт в Казахстане

Nobel Oil Services заключила свой первый контракт по буровым работам в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в рамках контракта Nobel Oil Services будет выполнять работы по управлению проектом по бурению на одном из нефтяных месторождений Eureka Oleum. Контракт предусматривает оказание услуг по надзору за бурением наклонной скважины глубиной до 3 100 метров.

"Контракт с Eureka Oleum является отличной возможностью предоставить востребованную в стране профессиональную компетенцию, специальные знания и навыки. Nobel Oil Services зарекомендовала себя в качестве компании, оказывающей комплексные услуги нефтегазовой промышленности в Каспийском регионе. Получение контракта в Республике Казахстан является частью стратегии Группы по превращению компании в международную организацию", - отметил главный директор по буровым работам компании Nobel Oil Services Самир Моллаев.

"Это также является одним из первых шагов Группы в сфере управления проектами по бурению в Казахстане, в которых компания обладает всем необходимым опытом для расширения своего портфеля", - добавил он.

Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой сфере. Бизнес-подразделения, входящие в состав группы компаний, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов, успешно развивая свою деятельность в нефтегазовом секторе.