Николов: Цена на газ в Болгарии может упасть на 11% за счет поставок из Азербайджана

С 1 октября весь объем азербайджанского газа для Болгарии должен быть поставлен по согласованной цене, а это значит, что цены для потребителей газа должны значительно снизиться.
Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр энергетики Болгарии Александр Николов в эфире телеканала BNT.
По его словам, технологическая реализация и строительная часть интерконнектора с Грецией завершены и сертифицированы греческим регулятором: “Если брать текущие рыночные условия, цены упадут примерно на 11%”.
A.Николов отметил, что до конца зимнего периода удалось обеспечить 80-85% поставок необходимого количества газа: "Сюда входят и поставки из Азербайджана".
IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.
150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.