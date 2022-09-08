Николов: Цена на газ в Болгарии может упасть на 11% за счет поставок из Азербайджана

Николов: Цена на газ в Болгарии может упасть на 11% за счет поставок из Азербайджана

С 1 октября весь объем азербайджанского газа для Болгарии должен быть поставлен по согласованной цене, а это значит, что цены для потребителей газа должны значительно снизиться.

https://static.report.az/photo/028e9ead-4dec-36c3-909a-d321088d78fc.jpg https://static.report.az/photo/028e9ead-4dec-36c3-909a-d321088d78fc.jpg

С 1 октября весь объем азербайджанского газа для Болгарии должен быть поставлен по согласованной цене, а это значит, что цены для потребителей газа должны значительно снизиться. Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр энергетики Болгарии Александр Николов в эфире телеканала BNT. По его словам, технологическая реализация и строительная часть интерконнектора с Грецией завершены и сертифицированы греческим регулятором: “Если брать текущие рыночные условия, цены упадут примерно на 11%”. A.Николов отметил, что до конца зимнего периода удалось обеспечить 80-85% поставок необходимого количества газа: "Сюда входят и поставки из Азербайджана". IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии. 150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров. Подпишитесь на наш Telegram канал