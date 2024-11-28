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Николай Павлов: Геополитические изменения укрепляют энергетическое партнерство между Софией и Баку

Николай Павлов: Геополитические изменения укрепляют энергетическое партнерство между Софией и Баку Болгария и Азербайджан планируют дальнейшее укрепление связей между торговыми структурами и соответствующими министерствами посредством реализации совместных энергетических проектов.
Энергетика
28 ноября 2024 г. 18:03
Николай Павлов: Геополитические изменения укрепляют энергетическое партнерство между Софией и Баку

Болгария и Азербайджан планируют дальнейшее укрепление связей между торговыми структурами и соответствующими министерствами посредством реализации совместных энергетических проектов.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра экономики и промышленности Болгарии Николай Павлов.

По его словам, хотя эти усилия требуют поиска новых возможностей в текущих условиях, они принесут положительные результаты:

"Геополитические изменения в регионе вынуждают Болгарию искать пути повышения безопасности энергетического сектора и его диверсификации. В этом отношении Азербайджан является для нас важным партнером, у нас интенсивное сотрудничество в энергетической сфере. Например, мы участвуем в проекте подводного кабеля для поставок зеленой электроэнергии", - сказал он.

Павлов подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном делает экономику Болгарии более устойчивой, укрепляя энергетический сектор за счет диверсификации, и преимущественно "зеленой энергии".

"Кроме того, у нас интенсивно развивающиеся связи в энергетическом секторе. В прошлом году в столице Болгарии Софии открылся офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Мы импортируем значительные объемы газа из Азербайджана, совместно работаем над различными энергетическими проектами и стремимся расширить данное сотрудничество с целью создания больших возможностей для бизнес-сообществ", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Geosiyasi dəyişikliklər Bolqarıstan və Azərbaycan arasında enerji tərəfdaşlığını gücləndirir”

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