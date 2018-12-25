Глава концерна NIKO: Мы готовы полностью перевести свой бизнес на топливо SOCAR - ИНТЕРВЬЮ

Киев. 25 декабря. REPORT.AZ/ Интервью председателя правления концерна NIKO Андрея Шелюга агентству Report:

- Как давно концерн NIKO сотрудничает с SOCAR Ukraine? Как ваша компания оценивает это сотрудничество?

- На корпоративном уровне Группа компаний NIKO сотрудничает с SOCAR Ukraine около 4 лет. Сегодня все направления бизнеса NIKO, которые включают транспортные и логистические компании, а также дилерские центры, переведены на топливное обслуживание SOCAR. В первую очередь, мы приняли такое решение, потому что компания зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, который в случае необходимости быстро реагирует на запросы клиента. Особенно важно, что в украинском SOCAR с ответственностью относятся к отчетности, которая всегда очень подробная, точная, не требует дополнительных доработок и готова на следующий день после окончания месяца. В нашей практике сотрудничество со многими топливными компаниями, но с такой оперативной системой отчетности встречаемся впервые.

- Каково качество закупаемой у SOCAR Ukraine продукции?

- Также для нас SOCAR ценен высоким качеством реализуемого топлива. Ни разу за весь период нашего сотрудничества мы не имели замечания к качеству продукта, получаемого от SOCAR. Группа компаний NIKO сотрудничает с мировыми брендами поставщиками авто - Volvo, Mercedes-Benz, Renault - это грузовые автомобили, для которых требуется топливо очень высокого качества, соответствующие стандарту Евро 6, и SOCAR нам его обеспечивает.

- Удовлетворены ли вы качеством топлива на автозаправочных станциях SOCAR?

- Свой собственный автомобиль я также заправляю в сети АЗК SOCAR, что свидетельствует о немалой лояльности. Более того, доверие к SOCAR в качестве партнера настолько возросло, что как руководитель масштабного бизнеса, я могу рекомендовать данную компанию своим партнерам и лично ручаться за нее.

Нельзя не сказать о широком ассортименте сопутствующих товаров, представленных на станциях SOCAR. В нем представлен сегмент премиального качества, поэтому мы также приняли решение реализовывать определенные виды товаров через эту сеть. Сейчас в их числе масла высочайшего качества.

- Каким и в каких направлениях вы видите свое дальнейшее сотрудничество с SOCAR?

- Приятно, что с каждым годом наше сотрудничество масштабируется и расширяется. Например, в этом году Группа компаний NIKO и Группа компаний SOCAR Ukraine подписали договор на поставку природного газа на несколько наших объектов.

Пожалуй, единственный минус SOCAR в Украине - не слишком масштабная разветвленность сети. Поэтому, в городах, где не представлена компания, нам приходится сотрудничать с другими игроками топливного рынка. Все же надеемся, что SOCAR будет активнее открывать новые АЗК и уже готовы полностью перевести свой бизнес на их топливо.