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Nikkei: крупная японская корпорация ограничивает перевозку российского угля

Nikkei: крупная японская корпорация ограничивает перевозку российского угля Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mitsui O. S. K. Lines приняла решение отказаться от перевозки российского угля, реализуемого по разовым спотовым сделкам.
Энергетика
20 апреля 2022 г. 09:26
Nikkei: крупная японская корпорация ограничивает перевозку российского угля

Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mitsui O. S. K. Lines приняла решение отказаться от перевозки российского угля, реализуемого по разовым спотовым сделкам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, японская корпорация будет выполнять уже заключенные долговременные контракты.

Решение компании, по данным деловой газеты Nikkei, связано с намерением Токио постепенно в рамках санкций против РФ отказаться от закупок российского угля.

Как сообщило руководство Mitsui O. S. K. Lines, доля спотовых контрактов на перевозку угля из РФ относительно велика. По его данным, японские компании сейчас в значительной мере отказываются от таких закупок в соответствии с курсом правительства. Это относится, в частности, к крупным энергетическим корпорациям.

По данным на 2021 год, на Россию приходилось примерно 11% японского импорта угля. РФ занимала по этому показателю второе место после Австралии, свидетельствует статистика Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам. 8 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о том, что страна намерена постепенно снижать импорт угля из России и затем запретить его.

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Версия на английском языке Large Japanese company restricts shipments of Russian coal

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