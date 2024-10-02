Нигяр Арпадараи: Необходимо обеспечить глобальный поток "зеленого" капитала

Для поддержки проектов в области "зеленой" энергии и устойчивого развития крайне важен глобальный финансовый поток.

Для поддержки проектов в области "зеленой" энергии и устойчивого развития крайне важен глобальный финансовый поток.

Как сообщает Report, об этом лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи заявила в третий день Бакинской недели климатических действий.

"Для воплощения таких проектов необходимы миллиарды долларов, и крайне важно, чтобы каждая страна, особенно уязвимые к изменению климата регионы, имели доступ к этим средствам", - отметила Н.Арпадараи.

Она подчеркнула, что одним из ключевых факторов успеха в борьбе с климатическими изменениями является доступное финансирование и сотрудничество между государственным и частным секторами.

Нигяр Арпадараи также отметила, что переход к "зеленой" экономике должен сопровождаться не только технологическими изменениями, но и развитием человеческого капитала.