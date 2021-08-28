О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нигерия впервые заработала на нефти

Нигерия впервые заработала на нефти Государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) объявила о первой чистой прибыли впервые за 44 года.
Энергетика
28 августа 2021 г. 15:21
Нигерия впервые заработала на нефти

Государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) объявила о первой чистой прибыли впервые за 44 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, предприятие заработало 287 миллиардов найр ($698 миллионов) в прошлом 2020 году и теперь станет коммерческим.

Нефтяная компания Нигерии основана в столице страны Абудже в 1977 году для добычи и продажи сырья в Африке. 26 августа этого года президент страны Мухаммаду Бухари сообщил, что предприятие получило первый заработок с момента открытия.

Он уточнил, что компания потерпела убытки в 1,7 миллиарда найр (4,1 миллиона долларов США) в 2019 году и в 803 миллиардов найр (2 миллиарда доллара США) — в 2018 году.

NNPC опубликовала результаты аудита впервые в 2019 году, это было сделано после многих лет работы в условиях секретности из-за обвинений в коррупции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi