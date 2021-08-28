Нигерия впервые заработала на нефти

Государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) объявила о первой чистой прибыли впервые за 44 года.

Государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) объявила о первой чистой прибыли впервые за 44 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, предприятие заработало 287 миллиардов найр ($698 миллионов) в прошлом 2020 году и теперь станет коммерческим.

Нефтяная компания Нигерии основана в столице страны Абудже в 1977 году для добычи и продажи сырья в Африке. 26 августа этого года президент страны Мухаммаду Бухари сообщил, что предприятие получило первый заработок с момента открытия.

Он уточнил, что компания потерпела убытки в 1,7 миллиарда найр (4,1 миллиона долларов США) в 2019 году и в 803 миллиардов найр (2 миллиарда доллара США) — в 2018 году.

NNPC опубликовала результаты аудита впервые в 2019 году, это было сделано после многих лет работы в условиях секретности из-за обвинений в коррупции.