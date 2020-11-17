Нигерия вновь попросила пересмотреть свою квоту в рамках сделки ОПЕК+

Свою просьбу страна обосновывает тем, что на месторождении Agbami добывается конденсат, а не сырая нефть

Нигерия направила запрос об изменении своей квоты сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, свою просьбу страна обосновывает тем, что на месторождении Agbami добывается конденсат, а не сырая нефть. Агентство отмечает, что в течение лета Нигерия уже пыталась добиться пересмотра своей квоты.

В мае-июне Нигерия была в числе стран, не в полной мере выполняющих свои обязательства по снижению производства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Однако государство пообещало компенсировать отставание в последующие месяцы: так, в августе Нигерия исполнила соглашение на 137%.

Помимо этого стало известно, что план по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+ в октябре был выполнен на 101% (по сравнению с 102% в сентябре). Таким образом, страны альянса убрали с рынка 7,8 млн б/с. При этом страны ОПЕК исполняли условия соглашения на 105%, страны вне организации — на 96%.

Отметим, что новое соглашение ОПЕК+ было подписано в апреле и вступило в силу 1 мая. В рамках этой сделки предусмотрено три фазы сокращения нефтедобычи: на 9,7 млн барр./сут. (б/с) в мае-июне (этот этап был продлен до конца июля); на 7,7 млн б/с с 1 августа до 31 декабря 2020 г. и на 5,8 млн б/с в период с 1 января 2021 года по 31 марта 2022 года.

Формально параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 г., однако из-за второй волны COVID-19 увеличение производства с 1 января будущего года может быть перенесено на 3–6 месяцев. Соответствующая рекомендация может быть дана по итогам совещания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) группы ОПЕК+, которое состоится 17 ноября.