Нигерия снижает цены на нефть

Нигерия установила официальные цены по поставкам нефти марки Qua Iboe на май со скидкой в 3,92 доллара США за баррель к стоимости цены марки Brent.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что таким образом на данную марку нефти установлена самая низкая цена, по крайней мере, с 2002 года. В апреле скидка Нигерии по поставкам нефти составляла 3,1 доллара США за баррель к стоимости нефти марки Brent.

Кроме того, Нигерия установила цену барреля нефти марки OSP Bonny Light на май со скидкой в 3,95 доллара к стоимости нефти марки Brent против скидки в 3,29 доллара США в апреле.

Это уже не первая страна, которая снижает майские цены на нефть. Так, в начале апреля саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на май, снизив их для Азии и повысив для США.