Нигерия наращивает нефтедобычу

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Компания Royal Dutch Shell анонсировала возобновление поставок нигерийской нефти Forcados.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, поставки были прерваны 21 февраля 2016 года после атак террористов. По оценкам аналитиков, окончание форс-мажора означает, что добыча в Нигерии вырастет на 10% до уровня выше 2 млн баррелей в день, а на рынок вернется 20% того объема, на который сократили добычу страны-участники соглашения ОПЕК+.

Данные программы отгрузки нефти Forcados, полученные Bloomberg, предполагают, что средний объем ее поставок в июне составит около 250 тыс. баррелей в сутки.

Аналитическая группа Report полагает, что наращивание нефтедобычи в Нигерии вслед за ростом запасов в США спровоцирует дальнейшее падение цен на нефть. Технический анализ показывает, что сейчас стоимость Brent приблизилась к критической точке. Вероятно ее падение на первоначальном этапе до 37, а затем до 28 долларов за баррель.