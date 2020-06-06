Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+

Нигерия обязуется компенсировать недовыполнение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ по маю-июню в период с июля по сентябрь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило министерство нефти страны.

"Нигерия подтверждает свои обязательства в рамках существующего соглашения, подписывается под концепцией компенсации странами, которые не могут в мае-июне добиться полного выполнения обязательств (на 100%), с тем чтобы компенсировать это в июле, августе и сентябре", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

Альянс ранее отмечал, что, исходя из ситуации на рынке, условия соглашения могут быть изменены. Так, сейчас страны обсуждают сохранение на какой-то срок текущего объема сокращения добычи нефти вмиллиона баррелей в сутки после июня, однако ключевой момент в принятии такого решения - полное соблюдение всеми своих обязательств, в том числе традиционными нарушителями: Ираком, Нигерией и Казахстаном.ОПЕК и ОПЕК+ в субботу проведут заседания, где будут обсуждаться первые результаты сделки, ее выполнение странами и дальнейшая судьба соглашения.