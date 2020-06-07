​Нигерия будет выполнять решение ОПЕК+

Нигерия подтвердила свое стремление выполнить решения состоявшейся накануне встречи министров ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило министерство нефти Нигерии.

"Нигерия будет продолжать сотрудничать со странами ОПЕК + в исторических усилиях по корректировке добычи сырой нефти с целью восстановить баланс и стабилизировать мировой рынок нефти в интересах всех сторон, - говорится в опубликованном на официальном портале министерства заявлении. - Нигерия подтверждает свои обязательства вместе со своими партнерами по ОПЕК+ продлить первую фазу снижения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца июля 2020 года".