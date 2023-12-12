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Нигер планирует начать экспорт нефти в январе 2024 года

Нигер планирует начать экспорт нефти в январе 2024 года Нигер рассчитывает начать поставки нефти по трубопроводу Нигер-Бенин в январе.
Энергетика
12 декабря 2023 г. 06:59
Нигер планирует начать экспорт нефти в январе 2024 года

Нигер рассчитывает начать поставки нефти по трубопроводу Нигер-Бенин в январе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на нового главу Нигера Абдурахмана Тчиани.

Проект трубопровода из Нигера в Бенин, построенный при поддержке PetroChina, был запущен в ноябре 2023 года.

Как заявил Тчиани в эфире телеканала RTS, в настоящий момент резервуары для хранения в Котону заполняются и должны быть заполнены к январю, когда начнется этап экспорта.

Он пояснил, что экспорт составит 90 тыс. баррелей в день. В Нигере сейчас есть нефтеперерабатывающий завод мощностью около 20 тыс. баррелей в сутки, который в основном обеспечивает внутренний рынок.

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Версия на азербайджанском языке Niger 2024-cü ilin yanvarında neft ixracına başlamağı planlaşdırır

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