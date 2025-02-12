Нидерланды в 2024 году существенно увеличили экспорт СПГ

Нидерланды в 2024 году увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 68%.

Нидерланды в 2024 году увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 68%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Центрального статистического бюро Нидерландов.

По его данным, в общей сложности страна экспортировала около 21 млрд куб. м СПГ.

Из России поступило 1,92 млрд куб. м, рост по сравнению с 2023 годом составил 68%. В свою очередь поставки из двух других крупнейших стран-экспортеров СПГ - США и Норвегии - немного сократились.

Согласно статистическим данным, в 2024 году потребление газа в стране в целом составило около 30 млрд куб. м, что приблизительно соответствует показателям 2023 года. Промышленность потребляла больше природного газа, в то время как для производства электроэнергии его потребовалось меньше.