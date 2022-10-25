Нидерланды проинформируют ЕС о выходе из договора об Энергетической хартии

Нидерланды проинформируют ЕС о своем намерении выйти из договора о Европейской энергетической хартии.

Нидерланды проинформируют ЕС о своем намерении выйти из договора о Европейской энергетической хартии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр по вопросам климата и энергетики королевства Роб Йеттен перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

"Вопрос о договоре сегодня не стоит на повестке, но я проинформирую коллег о нашей позиции по этому вопросу. Я видел вчера, что Бельгия также рассматривает выход из этого договора. Мы вместе с другими пятью странами проинформируем наших коллег, почему мы планируем выйти из этого договора", - сказал он.

Как министр заявлял ранее, Нидерланды решили выйти из договора о Европейской энергохартии, так как он "препятствует выполнению Парижского соглашения по климату".

Ранее Франция также приняла решение выйти из договора.

Договор, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку. Он объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.