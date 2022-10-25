О нас

Нидерланды проинформируют ЕС о выходе из договора об Энергетической хартии

Нидерланды проинформируют ЕС о выходе из договора об Энергетической хартии Нидерланды проинформируют ЕС о своем намерении выйти из договора о Европейской энергетической хартии.
Энергетика
25 октября 2022 г. 12:41
Нидерланды проинформируют ЕС о выходе из договора об Энергетической хартии

Нидерланды проинформируют ЕС о своем намерении выйти из договора о Европейской энергетической хартии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр по вопросам климата и энергетики королевства Роб Йеттен перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

"Вопрос о договоре сегодня не стоит на повестке, но я проинформирую коллег о нашей позиции по этому вопросу. Я видел вчера, что Бельгия также рассматривает выход из этого договора. Мы вместе с другими пятью странами проинформируем наших коллег, почему мы планируем выйти из этого договора", - сказал он.

Как министр заявлял ранее, Нидерланды решили выйти из договора о Европейской энергохартии, так как он "препятствует выполнению Парижского соглашения по климату".

Ранее Франция также приняла решение выйти из договора.

Договор, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку. Он объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Глава МЭА: Мир переживает первый глобальный энергетический кризис
Глава МЭА: Мир переживает первый глобальный энергетический кризис
25 октября 2022 г. 12:04
Азербайджан представлен на встрече министров Форума стран-экспортеров газа в Каире
Азербайджан представлен на встрече министров Форума стран-экспортеров газа в Каире
25 октября 2022 г. 11:45
Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза
Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза
25 октября 2022 г. 11:43
В Каире открылось министерское совещание Форума стран-экспортеров газа
В Каире открылось министерское совещание Форума стран-экспортеров газа
25 октября 2022 г. 10:57
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
25 октября 2022 г. 10:24
В ЕС считают, что потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию
В ЕС считают, что потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию
25 октября 2022 г. 09:25
Цены на нефть незначительно выросли после снижения днем ранее
Цены на нефть незначительно выросли после снижения днем ранее
25 октября 2022 г. 09:03
ВБ: Соотношение запасов газа к добыче в Азербайджане является одним из самых высоких в мире
ВБ: Соотношение запасов газа к добыче в Азербайджане является одним из самых высоких в мире
24 октября 2022 г. 17:40
Участвовавшие в Отечественной войне сотрудники SOCAR посетили Шушу
ФотоУчаствовавшие в Отечественной войне сотрудники SOCAR посетили Шушу
24 октября 2022 г. 17:38
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi