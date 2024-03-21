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Нидерланды подтвердили планы по строительству двух АЭС

Нидерланды подтвердили планы по строительству двух АЭС Нидерланды продлили срок работы единственной действующей АЭС и планируют строительство еще двух станций в будущем.
Энергетика
21 марта 2024 г. 17:21
Нидерланды подтвердили планы по строительству двух АЭС

Нидерланды продлили срок работы единственной действующей АЭС и планируют строительство еще двух станций в будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, выступая на проходящем в Брюсселе международном саммите по атомной энергетике.

"Мы не можем достичь нулевого уровня выбросов в ближайшее время без серьезных инвестиций в атомную энергетику, - отметил он. - Именно это мы и делаем. Мы инвестируем в действующую АЭС в городе Борселе, чтобы продлить срок ее работы, и готовимся построить еще два крупных объекта [по производству атомной энергии] в предстоящие годы".

В этом контексте Рютте обратил внимание на необходимость продолжения инновационных разработок, чтобы сделать атомную энергетику абсолютно безопасной и более эффективной, и отметил важность МАГАТЭ в качестве центра знаний и контролирующего органа в этой сфере.

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