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Нидерланды планируют прекратить добычу газа на крупнейшем месторождении в Западной Европе

Нидерланды планируют прекратить добычу газа на крупнейшем месторождении в Западной Европе Власти Нидерландов планируют прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене не позднее октября 2024 года.
Энергетика
22 января 2023 г. 18:56
Нидерланды планируют прекратить добычу газа на крупнейшем месторождении в Западной Европе

Власти Нидерландов планируют прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене не позднее октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету Financial Times, об этом заявил статс-секретарь министерства экономики и политики в области климата королевства Ханс Вейлбриф.

По его словам, наиболее предпочтительным сценарием для нидерландских властей является закрытие этого месторождения уже в текущем году, однако энергетический кризис в Европе может вынудить их продлить его эксплуатацию до октября 2024 года, несмотря на существующие угрозы землетрясений.

Гронингенское месторождение, где добыча газа ведется с 1963 года, на пике в 2013 году давало более 50 млрд куб.м. газа. В настоящее время по решению правительства производство на нем ограничено 2,8 млрд куб. м газа в год. Оператором месторождения является компания NAM, созданная совместно Royal Dutch Shell и Exxon Mobil.

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