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Нидерланды ограничат добычу газа на одном из крупнейших месторождений мира

Нидерланды ограничат добычу газа на одном из крупнейших месторождений мира Правительство Нидерландов с 1 октября снизит добычу газа на одном из крупнейших месторождений в мире, Гронинген, в 1,6 раза из-за энергетического кризиса в Европе.
Энергетика
26 сентября 2022 г. 20:53
Нидерланды ограничат добычу газа на одном из крупнейших месторождений мира

Правительство Нидерландов с 1 октября снизит добычу газа на одном из крупнейших месторождений в мире, Гронинген, в 1,6 раза из-за энергетического кризиса в Европе.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

В 2023 году на месторождении планируется добывать 2,8 млрд кубометров газа в год. Для сравнения, аналогичный показатель в текущем году составляет 4,5 млрд кубометров.

В следующем году все 11 производственных площадок в регионе будут работать как минимум до апреля 2023 года. При этом страна прибегнет к наращиванию объемов только в условиях чрезвычайной ситуации. Для этого запасы газа для домохозяйств Нидерландов должны приблизиться к нулю.

После землетрясения в 2018 году страна стала постепенно сокращать добычу газа. Все производство сырья должно прекратиться не позже 2024-го.

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