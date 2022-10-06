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Нидерланды могут расконсервировать газовое месторождение "Гронинген"

Нидерланды могут расконсервировать газовое месторождение "Гронинген" Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе газовое месторождение "Гронинген", где достаточно неиспользованных запасов, чтобы уже этой зимой заменить большую часть поставляемого из РФ топлива для некоторых стран ЕС.
Энергетика
6 октября 2022 г. 13:32
Нидерланды могут расконсервировать газовое месторождение Гронинген

Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе газовое месторождение "Гронинген", где достаточно неиспользованных запасов, чтобы уже этой зимой заменить большую часть поставляемого из РФ топлива для некоторых стран ЕС.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

Сейчас добыча на месторождении не осуществляется. Работы были приостановлены по причине того, что бурение спровоцировало экологические проблемы и землетрясения.

Объем извлекаемых запасов газа месторождения "Гронинген" составляет около 450 млрд кубометров, их стоимость оценивается примерно в 1 трлн долларов.

Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф заявил о том, что продолжать добычу опасно, но страна не может игнорировать проблемы других стран Европы. "Дефицит газа может вынудить нас принять это решение", - сказал он.

Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон недавно заявил, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение относительно месторождения "Гронинген". Относительно вопроса расконсервирования месторождения на Вийлбрифа оказывали давление и коллеги из других стран ЕС.

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Версия на английском языке Netherlands may reopen Groningen gas field

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