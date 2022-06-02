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Нидерланды и Германия начнут разработку газового месторождения в Северном море

Нидерланды и Германия начнут разработку газового месторождения в Северном море Британские регулирующие органы сегодня дали окончательное разрешение на разработку нового газового месторождения в Северном море, которым будут заниматься Нидерланды совместно с Германией.
Энергетика
2 июня 2022 г. 12:20
Нидерланды и Германия начнут разработку газового месторождения в Северном море

Британские регулирующие органы сегодня дали окончательное разрешение на разработку нового газового месторождения в Северном море, которым будут заниматься Нидерланды совместно с Германией.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, ранее российский "Газпром" прекратил поставки газа крупнейшему газовому трейдеры в Нидерландах из-за отказа платить по новой схеме.

По данным агентства, отдельно Амстердам выдал разрешения на разработку нового месторождения у побережья Северного моря на границе с Германией. Однако правительство Нидерландов заявило, что разрешение от властей Германии на бурение в регионе все еще не получено.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг сообщил, что регулирующие органы Великобритании одобрили новое газовое месторождение, разрабатываемое компанией Shell, — оно носит название "Галка". Месторождение, по предварительным оценкам, содержит до 60 млрд кубометров газа.

Нидерланды в год потребляют 40 млрд кубометров газа, Германия — 90 млрд кубометров. Россия покрывала около 15% потребности Нидерландов в газе.

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Версия на английском языке Netherlands, Germany to start developing gas field in North Sea

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