НГДУ "Бибиэйбатнефть" планирует нарастить ежесуточную добычу

© socar.az

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В нефтегазодобывающем управлении "Бибиэйбатнефть" ПО "Азнефть" состоялось совещание по итогам 2016 года и деятельности на 2017 год.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, гендиректор ПО Дашгын Искендеров рассказал о мероприятиях по наращиванию добычи и улучшению экологической ситуации, проводимых управлением, высоко оценив прошлогодние показатели по НГДУ.

Он отметил, что себестоимость нефти, газа снизилась, расширены методы зарезки второго ствола, внедрение соответствующих модулей SAP. Отмечается, что в 2016 году по НГДУ добыто 118 тыс. тонн нефти, 17,1 млн кубометров газа, прогноз выполнен на 104,4% и 127,3% соответственно.

На совещании отмечено, что сейчас запасы нефти месторождения "Бибиэйбат" оцениваются в 8 млн тонн. Принято решение о бурении новой разведывательной скважины в более глубоких пластах. В этом году планируется бурение 4 скважин методом зарезки бокового ствола, введение в эксплуатацию 8 скважин из фонда недействующих скважин, реконструкция центрального нефтесборочного пункта, капитальный ремонт 10 объектов, очистка 2 гектаров земли в целях улучшения экологической ситуации.